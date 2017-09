Blok: Politie snel af van weiger-imago

De achterstand in de behandeling van kleinere rechtshulpverzoeken en signaleringen van vermissingen moet nu snel zijn weggewerkt.

Ongeveer twee maanden geleden berichtte deze krant dat het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de politie kampt met grote problemen met de bezetting en automatisering . Daardoor bleven veel informatieverzoeken vanuit het buitenland in verband met kleine hoeveelheden softdrugs, verkeersovertredingen, diefstal en bepaalde vermissingen op de plank liggen. De politie kreeg hierdoor bij de politie in andere landen zelfs het imago van een weigerende bondgenoot.

Hoogste prioriteit

Blok bevestigt nu in zijn Kamerbrief dat in juni 2017 de werkvoorraad (dossiers die nog moeten worden behandeld) uitkwam op 3927 rechtshulpverzoeken en 5827 signaleringen van vermissingen. De minister benadrukt dat belangrijke verzoeken en berichten in het kader van terrorisme nog altijd de hoogste prioriteit krijgen en direct worden opgepakt.