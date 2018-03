Blok luidt noodklok bij VN over crisis in Syrië

,,In de afschuwelijke oorlog in Syrië lijkt elke vorm van menselijkheid verdwenen", aldus Blok. ,,Het is een conflict waar de internationale gemeenschap er niet in slaagt te voldoen aan een van de oudste normen: het beschermen van onschuldige burgers.'' In de VN-Veiligheidsraad wordt gesproken over de verlenging van een resolutie over het staakt-het-vuren in Syrië. ,,De internationale gemeenschap is verdeeld over de crisis. Partijen houden zich niet aan de afspraken en onschuldige burgers zijn het slachtoffer'', zegt de bewindsman.

Kinderen

Tijdens het bezoek van de minister wordt werk van fotograaf Chris de Bode getoond. Samen met kinderrechtenorganisatie Save the Children heeft De Bode 48 Syrische kinderen van zeven jaar geportretteerd, ze zijn net zo oud als de oorlog in het land duurt.



De minister leidt vandaag in New York ook de vergadering van de raad bij de stemming over een verlenging van de VN-missies in Congo en Somalië. Ook hier heeft Nederland zich hard gemaakt voor de menselijke kant van het conflict. ,,Een eensgezinde internationale gemeenschap kan een cruciale rol spelen in het voorkomen en stoppen van conflicten. Dat laten we zien in Somalië en Congo; dat moeten we nu ook doen in Syrië'', aldus Blok.