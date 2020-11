Blok haalt brexitbeest weer van zolder: ‘Wacht niet met voorbereiden’

Toen de brexit op 1 januari 2020 een feit was, zei Blok in een interview met deze site dat het blauwe brexitkarakter, zoals het beest officieel wordt genoemd, ‘bij de kerstversiering op zolder gaat’. ,,Maar als het nodig is, halen we ’m daar weer vanaf.” Dat moment is nu aangebroken, zegt Blok. ,,Hij is inderdaad weer terug en zijn boodschap is duidelijk: wacht niet met voorbereiden, want over ruim een maand wordt de relatie met het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook anders.”