Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week

Kabinet ziet ‘positieve signalen’, maar besluit dinsdag pas over avondklok, terrassen en winkels

19 april Het kabinet hakt dinsdag de knoop door over versoepelingen van coronamaatregelen, maar er zijn ‘positieve signalen’ dat dit mogelijk gaat worden. Dat was de conclusie van het overleg vandaag in het Catshuis. Hoewel de stemming vooraf somber was, klinken er inmiddels wat montere geluiden.