Binnenhof en omgeving weer vrijgegeven na bommelding: ‘Geen bijzonderheden gevonden’

Formatie Rutte en Kaag in conclaaf over coalitie­part­ners: JA21 wil wel, Christen­Unie houdt de boot af

23 maart Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) gaan donderdag afzonderlijk opnieuw in gesprek met de verkenners over een nieuwe coalitie. De leiders van de twee grootste partijen moeten er later deze week uit zien te komen met welke partijen zij aan de onderhandelingstafel willen zitten.