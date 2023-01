Bikker nu formeel fractieleider: ‘Ik ben niet getrouwd met de politiek, maar ga er nu wel vol voor’

Van Bikker wordt geen radicaal ander leiderschap verwacht. Dat zegt ze zelf ook: ,,U zult een vertrouwd geluid horen, we hebben dezelfde drijfveren.” Wel staat er vanaf vandaag een ander ChristenUnie-boegbeeld in de Tweede Kamer. ,,Ik ben gewoon Mirjam en ik ga mijn best doen.”

Vorige week werd bekend dat Gert-Jan Segers na tien jaar Kamerlidmaatschap en zeven jaar als partijleider de politiek achter zich laat. Toen al werd bekend dat Bikker zijn opvolger zou worden. Bikker neemt het stokje over in politiek woelige tijden. ,,Je kunt dan denken: het is spannend, ik loop weg, maar dat is niet hoe ik in elkaar zit.”

Avontuur

Toen Bikker in 2015 lid werd van de Eerste Kamer, wist ze al dat haar partij op zoek was naar ‘een nieuwe generatie’, zegt ze. Toen ze in 2021 overstapte naar de Tweede Kamer, wist ze dat er een kans zou zijn dat ze voor het fractieleiderschap gevraagd zou worden. ,,Maar ik was er niet naar op zoek.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij en abonneer je via Spotify of Apple, de tekst gaat daaronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na overleg met het thuisfront - Bikker is getrouwd en heeft drie kinderen - besloot ze ‘het avontuur aan te gaan’. ,,Ik ben niet getrouwd met de politiek, maar ik ga er nu wel vol voor.”

Ervaren

Bikker is het meest ervaren huidige fractielid. Ze was eerder fractieleider in de Utrechtse gemeenteraad en in de Eerste Kamer. ,,Dat is goed gegaan, dat zien mensen ook.” Bij alle complimenten die de afgelopen dagen aan haar werden uitgedeeld, voelt ze ook de druk. ,,Bij alle lof denk ik: maak het maar eens waar. Ieder mens maakt fouten, zal ik ook vast doen.”

Vertrekkend voorman Segers noemde Bikker vorige week op Radio1 ‘beter dan ik ben'. Bikker: ,,Dat is te bescheiden. Van hem dan hè?”

Segers overhandigde zijn opvolger de voorzittershamer vanochtend na de fractievergadering en twee Bijbels, zoals Segers zelf ook twee Bijbels ontving van zijn voorganger Arie Slob. Bikker bedankte Segers die zich volgens haar ‘met hart en ziel heeft gegeven voor de partij’.

Volledig scherm Mirjam Bikker staat de pers te woord nadat ze tijdens een fractievergadering het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie officieel heeft overgenomen van Gert-Jan Segers. © ANP/Lex van Lieshout

Volledig scherm Mirjam Bikker ontvangt felicitaties van Gert-Jan Segers tijdens een fractievergadering van de ChristenUnie waar zij is gekozen als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. © ANP/Lex van Lieshout

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: