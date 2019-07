Bijval voor premiersambitie Van Nieuwenhuizen

Het Oisterwijkse oud-raadslid Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, 56) werpt zich in het zomernummer van Elsevier Weekblad op als kandidaat voor de opvolging van Mark Rutte, bleek gisteravond . Zij zegt de eerste vrouwelijke premier te willen worden. Een positie als minister van Financiën vindt ze ook prachtig.



Vanmorgen in de wandelgangen van haar ministerie zei Van Nieuwenhuizen ‘verrast’ te zijn door alle ophef die is ontstaan over het interview dat ze enige tijd geleden gaf. ,,Het zat al niet meer on top of mind bij me, maar gisteravond tijdens een diner bleef mijn mobiel maar afgaan. Toen de voorzitter van de VVD zelfs belde, heb ik maar even opgenomen om te vragen wat er speelde. Kijk, het is dus niet zo dat ik Mark Rutte nu ga challengen.’’