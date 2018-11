Bijna 3,5 miljoen uitgekeerd aan Chroom-6-slachtoffers Defensie

Het bedrag komt voort uit twee regelingen. In juni stelde staatssecretaris Barbara Visser na het verschijnen van een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de stof een schaderegeling in. Daarvan is tot 31 oktober 923.000 euro uitgekeerd aan in totaal 136 slachtoffers. De gemiddelde uitkering per persoon bedraagt 7960 euro.



Het grootste deel van het bedrag, ruim 2,5 miljoen euro voor meer dan 350 mensen, werd al eerder uitgekeerd uit coulance, omdat het onderzoek naar Chroom-6 van het RIVM lang – drie jaar – op zich liet wachten. Per slachtoffer werd maximaal 15.000 euro overgemaakt.



Uit het RIVM-onderzoek naar Chroom-6 bleek dat Defensie ernstig tekort is geschoten door werknemers jarenlang bloot te stellen aan de stof waarover al in de jaren 70 aanwijzingen waren dat die slecht was voor de gezondheid.