Bijleveld: Britten slaan alarm over dreiging Russische oorlogsschepen

Dat zei minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. Het is opmerkelijk dat de minister dergelijke meldingen aan de Navo in een debat noemt.

Schepen van de Russische marine duiken de afgelopen jaren vaker op in de wateren van Europese landen. Zo zagen de Britten in maart, augustus en november van dit jaar al een aantal oorlogsschepen in hun gedeelte van de zee. Het ging dan bijvoorbeeld om zeven of negen schepen. Maar in dit geval was het aantal schepen ‘meer dan normaal’, zegt een woordvoerder van Bijleveld in een toelichting. Dat was ook de reden dat de Britten in Navo-verband aan de bel trokken.