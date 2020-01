Bijbetaling dreigt voor miljoenen medicijngebruikers

Het kabinet schroeft voor het leeuwendeel van de ruim beschikbare middelen - bijvoorbeeld tegen diabetes, hoge bloeddruk en astma - de maximale vergoeding omlaag. Het is de laatste openstaande bezuiniging in het regeerakkoord wat betreft medicijnen. Deze ‘modernisering’ van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) moet vanaf 2022 voortaan 140 miljoen euro per jaar opleveren.



Nu worden medicijnen die je bij de apotheek haalt, zodra ze tot het basispakket zijn toegelaten, opgenomen in dit vergoedingssysteem. Onderling vervangbare middelen komen in hetzelfde ‘laatje’ terecht en voor iedere groep geldt een maximaal vergoedingsbedrag. Wil een patiënt een duurder geneesmiddel gebruiken, dan betaalt diegene het verschil uit de eigen portemonnee.



De vergoedingsplafonds zijn echter gebaseerd op de marktsituatie, prijzen en geneesmiddelen, van 1998. Inmiddels zijn er in het leeuwendeel van de laatjes vergelijkbare medicijnen bijgekomen die veel goedkoper zijn. Ook zijn oudere middelen flink in prijs verlaagd, bijvoorbeeld omdat een patent is verlopen. Dus, redeneert het kabinet, kan de maximale vergoeding ook best zakken.