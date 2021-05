BIJ1 zoekt onder meer naar ‘dikke’ mensen voor nieuwe afdeling in Delft

Delft BIJ1 is volgens een bericht op Twitter namelijk onder meer op zoek naar ‘dikke’ mensen. Daarnaast wil de nieuwe afdeling het liefst dat gehandicapte, queer, zwarte mensen en ‘mensen uit gemarginaliseerde posities’ zich aanmelden.



Volgens de landelijke website staat BIJ1 voor ‘radicale gelijkwaardigheid’. ,,De stemmen die in onze samenleving het minst gehoord worden, verdienen een plek aan tafel. BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse.”



De landelijke tak van BIJ1 heeft het bericht vanmiddag vrijwel gelijk geretweet. Partijleider Sylvana Simons weet desgevraagd niets van de verzonden tweet af. Ze verwijst naar mensen van de Delftse afdeling voor uitleg over de oproep.



Jeanette Chedda van BIJ1 Delft (in oprichting) vertelt: ,,Eerst deden we een algemene oproep na de verkiezingen en daar kwamen heel veel witte mensen op af. Op zich prima, maar we zijn echt op zoek naar een brede representatie. Dus hebben we nu expliciet benoemd dat we diversiteit zoeken. De representatie is nu al beter dan eerder.”