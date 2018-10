Bij Code Oranje krijgt burger de macht: 'Willen niet links of rechts zijn’

Blase (59) is van huis uit een PvdA-man en waarnemend burgemeester in Heerhugowaard. Hij heeft met zijn Code Oranje de steun van een aantal andere lokale bestuurders, van wie Annemarie Penn, de (partijloze) burgemeester van Maastricht de bekendste is. Een andere prominent die zich in wil zetten voor de nieuwe beweging is CDA-zwaargewicht Herman Wijffels. ,,We willen niet uitgesproken links of rechts zijn, maar met hulp van de samenleving tot oplossingen komen’’, zegt Blase.



Code Oranje wil in maart mee doen aan de Statenverkiezingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Daarna moet de stap naar de Tweede Kamer gezet worden.