Bezoek Wilders aan Molenbeek ‘beledigend’ en ‘racistisch’

Update Excuus Rutte over abortuspil: Ik heb hier zitten prutsen

2 november Premier Mark Rutte is vandaag door het stof gegaan voor de verwarring die hij heeft gecreëerd over de abortuspil. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat die niet beschikbaar komt bij de huisarts, maar dit was de afgelopen weken allesbehalve duidelijk.