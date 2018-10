Bezoek Hoekstra aan Saudi-Arabië op losse schroeven: 'Eerst duidelijkheid over journalist Khashoggi'

Hoekstra zou volgende week naar Saudi-Arabië gaan voor een internationale investeringsconferentie. De bewindsman liet eerder al weten zich zorgen te maken over de berichten rond Khashoggi, die vermist raakte na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanboel. ,,We willen exact weten wat er gebeurd is’', aldus zijn zegsman. ,,Geloofwaardig onderzoek is daarbij zeer belangrijk.’' Komt het land niet over de brug, of blijkt het betrokken te zijn bij Khashoggi's dood, dan is het bezoek van de baan. Hij houdt een vinger aan de pols met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en buitenlandse collega's.

Onderzoek

Turkse onderzoekers zijn gisteren begonnen met het onderzoek. ,,Het is van groot belang dat het onderzoek helderheid geeft’', zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) voor overleg met zijn EU-ambtgenoten in Luxemburg. Hij is bezorgd en spreekt van 'zeer ernstige feiten'. ,,Ik wil snel weten wat daar gebeurd is. Iedere moord is verschrikkelijk, maar een moord op een journalist extra, omdat journalisten een bijzondere rol hebben in onze samenleving.’'



Over een maand staat een Nederlandse handelsmissie naar Saudi-Arabië op de agenda. Blok vindt het nog te vroeg om die eventueel af te gelasten. ,,Het is zuiver om eerst op tafel te krijgen wat de onderzoekers gevonden hebben, en daarna een beslissing nemen.’'