Betoging Amsterdam onder strenge voorwaarden

Onder het motto 'geen racisme in de raden' vindt vandaag in Amsterdam een demonstratie plaats. Ze begint om 13.00 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. De organisatie verwacht zo'n vierduizend mensen. De politie houdt rekening met tegendemonstraties.

De actie richt zich op de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand was er gedoe over dit thema en de bijbehorende leus die aanvankelijk 'geen racisme in de raad' was. ,,Als racistische partijen in de raden zullen komen, zal dit leiden tot verdere polarisatie'', aldus de woordvoerder van de organisatie, Comité 21 Maart. De demonstratie is onderdeel van een internationaal weekend van actie met grote protesten in steden als Londen, Wenen en Athene.



Om confrontaties te voorkomen stelt Amsterdam voorwaarden. Betogers mogen geen slag- of steekwapens meenemen. Ook dingen die als wapen kunnen dienen, zoals verstevigde spandoeken of stokken, zijn taboe. Gezichtsbedekking is niet toegestaan. Vuurwerk en fakkels zijn strafbaar, evenals discrimineren, beledigen, bedreigen en oproepen tot geweld of vernieling. Daartegen wordt ogenblikkelijk opgetreden.

Omdat demonstreren een recht is, is een tegendemonstratie in principe toegestaan, aldus de woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen. Maar politie, justitie en gemeente dulden geen fysieke confrontatie tussen demonstrerende partijen.

PvdA, SP

Politieke partijen als de Amsterdamse PvdA en SP hebben afgezien van deelname aan de Mars, onder meer omdat het protest te veel gericht zou zijn tegen partijen als Forum voor Democratie. Volgens Marjolein Moorman (PvdA) zou het doel van de demonstratie te veel overschaduwd worden.

GroenLinks Amsterdam loopt vandaag wél mee in de anti-racisme Mars maar zal het manifest van Comité 21 maart niet ondertekenen, schreef fractieleider Rutger Groot Wassink eind januari in een blog op de website van de partij. Met ondertekening zou GroenLinks volgens hem de indruk wekken dat een politieke partij als het Forum voor Democratie niet mee zou mogen doen met de verkiezingen. 'Die indruk willen wij niet wekken, maar je kunt nooit genoeg doen om racisme te bestrijden, dus we lopen gewoon mee met de demonstratie'.

