Berekening: zorgpremie naar 1600 euro

Enorme impact

Nu maken de rekenmeesters van het CPB duidelijk hoe groot de impact is: de gemiddelde zorgpremie per persoon ligt in 2017 op 1290 euro per jaar, maar in 2021 op 1601 euro op jaarbasis. Dat is een stijging van 311 euro, oftewel 24 procent, de komende kabinetsperiode.