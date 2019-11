Beoogd PVV-Kamerlid gaat zetel niet van Wilders afsnoepen

Dat heeft Gebrands laten weten aan deze site.



Het Haagse raadslid komt in aanmerking om de Tweede Kamer in te gaan door het vertrek van PVV’er Sietse Fritsma. Dat juist Gerbrands door haar plek op de lijst de beoogde opvolger is, kan opvallend worden genoemd. Ze baarde recent opzien door partijleider Geert Wilders te bekritiseren.



Dat deed ze in een interview met NRC Handelsblad over de zelfdoding van haar collega en vriendin Willie Dille, die in augustus 2018 haar eigen leven nam. Dille zei te zijn verkracht door een groep moslims, maar hield dat stil tot aan haar overlijden.



Gerbrands liet weten dat zij zich niet gesteund voelde door haar partij en Wilders toen Dille hierover wel haar en de partijleider had ingelicht. Ook zei ze dat Wilders te weinig had laten merken dat hij Dille zou hebben gesteund. De partij zou volgens Gerbrands ‘als los zand aan elkaar hangen’. ,,We zijn niet één club.’’