Benschop naar Kamer: ‘Te veel gelet op kosten en groei, nu is het tijd voor kwaliteit’

Bij binnenkomst kwamen Benschop en FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg meteen met nieuws: er is een akkoord over betere werkomstandigheden en lonen voor de werknemers van Schiphol. Voor nu is deze enkel in grote lijnen afgesproken, maar op woensdag zal het akkoord in details worden ondertekend en gepresenteerd. Veel kunnen ze er nog niet over vertellen, maar de twee mannen garanderen ‘substantieel’ hogere lonen en meer maatregelen voor veiligheid en gezondheid van de werknemers van Schiphol.