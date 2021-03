Bekijk hier alle afleveringen van De Lijsttrekkers

Het Zeist van Sigrid Kaag: ‘Dit is altijd een aangename wijk geweest’

23 februari Zeist kent verschillende gezichten, allemaal omringd door het bos. Het Zeist van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, die er in haar eerste levensjaar terechtkwam en tot haar studie bleef, is die van een oneindig lange galerijflat in de wijk Kerckebosch.