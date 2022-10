Bedrijfsleven in Nederland misleid: zij leveren aan Russische oorlogsindustrie

In Nederland zouden tientallen ‘dekmantelbedrijven’ zijn om daarmee Westerse sancties te ontwijken. Die bedrijven kopen hier technologie in en smokkelen die vervolgens naar Rusland voor militaire doeleinden. Daarvoor waarschuwt generaal-majoor Jan Swillens, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vandaag in het Financiële Dagblad.

Quote Technologi­sche sancties zijn véél belangrij­ker dan het bevriezen van rekeningen en boten. Dit raakt direct de Russische oorlogsma­chi­ne Ruben Brekelmans, VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans van de VVD vindt dat hier snel werk van gemaakt moet worden. De liberaal benadrukt: ,,Technologische sancties zijn véél belangrijker dan het bevriezen van rekeningen en boten. Dit raakt direct de oorlogsmachine van Rusland.’’



De volksvertegenwoordiger verklaart dat Russische bedrijven hiervoor ‘allerlei firma’s opzetten, waardoor ze dat zo complex mogelijk maken om te traceren’. ,,Maar vervolgens komt die technologie via zes à zeven stappen toch in Rusland terecht.” Volgens het Kamerlid van de grootste coalitiepartij moet ‘de overheid hier bovenop zitten’. ,,Dat vraagt veel meer capaciteit en meer internationale samenwerking tussen techbedrijven, de VS, EU en andere partners.’’



,,Dit moet zo spoedig mogelijk stoppen!’’ zo uit Brekelmans zijn zorgen. Hij krijgt bijval van CDA-Kamerlid Agnes Mulder, die het lekken van technologie richting Rusland een ‘ernstige zaak’ noemt en Kamervragen aankondigt met collega Inge van Dijk.

De MIVD-directeur wijst in het interview in het FD op een rapport, waarvan hij ‘de tekst afschermt’. ,,Dit is een inlichtingenproduct voor een aantal ministers. Maar de boodschap vinden we relevant voor de lezers van het FD’’, zo klinkt zijn toelichting. ,,Wij zien dat de Russische militaire inlichtingendienst GRU actief betrokken is bij de inkoop van technologie, die ook voor wapens kan worden gebruikt.’’

Aan ondernemers die mogelijk benaderd worden door dergelijke dekmantelbedrijven, adviseert de MIVD: ,,Vraag door naar de werkelijke koper, of de echte eigenaar van een bedrijf. Bij een niet pluis gevoel ga je naar het sanctieloket van de Rijksoverheid.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat weten hun leden ‘continu over de ontwikkeling rondom de oorlog in Oekraïne’ te informeren. ,,De boodschap van Swillens zullen we ook met onze leden delen en bespreken’’, zo laat de organisatie weten bij monde van woordvoerder Kees Bakhuis.

Volledig scherm Op 21 september kondigde de Russische president Vladimir Poetin een mobilisatie van troepen aan. Hier zijn die te zijn tijdens een oefening. © AP

Doordat onder meer Europa sancties heeft opgelegd aan Rusland, kan die technologie - denk aan ‘microchips, producten voor lucht- en ruimtevaart, kwantum- en nucleaire technologie, hightechelektronica’ - niet legaal aan Rusland worden geleverd.

De Russische militaire inlichtingendienst zet nu dekmantelbedrijven op om deze technologie in te kopen. ,,Dat gebeurt al sinds de invasie van de Krim’’, verklaart Swillens over de Russische invasie in 2014. ,,Maar na de oorlog in Oekraïne neemt het fors toe. Russische bedrijven die nu belangrijke onderdelen missen, kunnen dat melden bij de GRU. Via hun netwerk wordt het dan ingekocht.’’

Volledig scherm President Vladimir Poetin. © AFP

