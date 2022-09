BBB schrapt aspirant-kandidaat van lijst na tweets over Meloni: ‘Liever alle neuzen dezelfde kant op’

Terwijl Eelco van Hoecke op 13 augustus nog werd gepresenteerd als één van de vijf kandidaten die in beeld waren voor op de verkiezingslijst van de Provinciale Statenverkiezingen, gaan hij en BBB nu alweer uit elkaar. ‘In overleg met BBB heb ik besloten mij niet te kandideren voor de BBB-lijst van de Provinciale Staten in Zeeland in maart 2023', schrijft hij hier zelf op twitter over. ‘BBB en ik passen qua politieke standpunten minder goed bij elkaar dan wij eerder dachten.’

BBB-leider Caroline van der Plas erkent dat Van Hoecke geen aspirant-kandidaat meer is voor haar partij. ,,Onze standpunten lagen te ver uiteen en ik heb liever dat in de Provinciale Staten alle neuzen dezelfde kant op staan.’’ Volgens haar waren de tweets over Meloni niet de directe aanleiding. ,,We hebben het hier eerder ook al over gehad. Maar ik zou dat soort dingen over Meloni niet tweeten. Die vrouw moet eerst maar eens premier worden of deel uit gaan maken van een kabinet. Laten we eerst maar eens kijken doe dat gaat, voordat wij daar een oordeel over vellen.’’