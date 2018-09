Baudets kritiek niet allemaal onzin

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet was zo goed als onzichtbaar tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar, tot hij vrijdagavond aan het einde van de Algemene Politieke Beschouwingen betoogde dat meedoen ‘beneden zijn waardigheid’ was.



Voor een Kamerlid dat 109 duizend euro per jaar (los van toeslagen) krijgt om zijn kiezers te vertegenwoordigen in het parlement, is dat nogal een ontluisterende uitspraak. Liever besteedde Baudet zijn tijd aan het opbouwen van zijn partij in het land, zei hij. Een nogal bizarre taakopvatting die eerder dit jaar ook Denk-voorman Tunahan Kuzu en Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme huldigden. Zij waren ook zo druk met het uitbouwen van hun partij, dat ze het Kamerwerk waarvoor ze betaald worden tijdelijk op een lager pitje zetten.



Baudet tergde vervolgens de andere fractievoorzitters met de beschuldiging dat ‘de parlementaire democratie niet goed functioneert’. Dat is weliswaar zwaar aangezet, maar raakt wel een teer punt. Dat bleek ook tijdens deze Algemene Politieke Beschouwingen; het debat waarin het kabinet de begrotingsplannen voor volgend jaar verdedigt en de Tweede Kamer daar haar visie tegenover zet.



Zo betoogde D66-leider Alexander Pechtold dat er meer geld moest komen voor de publieke omroep. Hij ‘overwoog daarover een motie in te dienen’. Die kwam er ook en werd omarmd door het kabinet. Alleen was dat extra geld al ver voor dit debat afgesproken. Je bewijst als politicus de parlementaire democratie geen goede dienst wanneer je dan vervolgens zo’n toneelstukje voor de bühne opvoert.



Of neem minister Stef Blok, die op de dag van de Troonrede uitviel naar CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Als onderdeel van de regeringscoalitie stoorde Blok zich eraan dat CDA-Kamerleden hem bestoken met vragen over de bevoorrading van Syrische rebellen, waarvan een deel mogelijk mensenrechten heeft geschonden.



Het is niet alleen tekenend voor de sfeer in de coalitie. Het illustreert ook dat sommige politici veronderstellen dat coalitiepartijen het elkaar niet te lastig mogen maken. Maar de Tweede Kamer hoort het kabinet te controleren, anders functioneert de parlementaire democratie inderdaad niet goed.