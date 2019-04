Baudet: Timmermans is een beetje de weg kwijt

Fascisme

Baudets uitspraken in diezelfde uitzending over fascisme (‘een linkse stroming’) veroorzaakt zondag op social media de nodige reuring. Volgens de Forum-leider is het fascisme voortgekomen uit het communisme, zo verklaarde hij in WNL vanochtend. ,,Ik heb er helemaal niks mee. Het is een linkse stroming, voortgekomen uit een communistische-socialistische stroming. Het is partijkartel.”

Op twitter reageren veel mensen kritisch: ,,Bedankt WNL, door Baudet te laten zwatelen over fascisme dat links is, hebben jullie de nagedachtenis van alle communisten en socialisten in het Nederlandse verzet bezoedeld”, luidt een veel gedeeld bericht.