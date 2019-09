Baudet over vertrek Otten: ik ben een vriend verloren

Baudet’s ‘analyse’ is dat dit ‘conflict’ hem ‘een vriend heeft gekost’. ,,Dat spijt mij, maar er zijn dingen gebeurd die binnen geen enkele partij zouden zijn toegestaan. Het vervelendst van allemaal is het voor mij. Dit is een verlies van een persoonlijke vriend geweest’’, zegt hij over Otten, zonder diens naam te noemen. ,,Maar,’’ zegt hij, ,,de feiten spreken voor zich. We zijn hier nu vooral om vooruit te blikken.’’

Om nieuwe ‘ongelukken’ te voorkomen wordt het partijbestuur uitgebreid en zegt Baudet zich te manoeuvreren in een ‘niet uitvoerende rol’. ,,Ik wil dat we ons nu weer richten op onze politieke doelen. Over de verkiezingen in maart 2021. Dan moeten we er klaar voor zijn.’’ Want zegt hij, Forum is ‘een noodzakelijke regeringspartij’ om ‘het klimaatbeleid en de migratie’ te stoppen.