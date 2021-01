Baudet ontkent beruchte Trump-tweet tijdens bestorming Capitool, gegevens zeggen iets anders

Thierry Baudet ontkent dat hij tijdens de bestorming van het Capitool in Washington een oud bericht retweette waarin hij zijn steun voor vertrekkend president Donald Trump uitsprak. Uit de gegevens van Politwoops , een website waarop gewiste tweets van politici te vinden zijn, blijkt echter dat de bestorming al ruim een uur gaande was toen Baudet het inmiddels verwijderde bericht plaatste.

In politiek Den Haag werd afgelopen woensdag met verbijstering gekeken naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten waar aanhangers van president Donald Trump het Capitool binnendrongen. ,,Huiveringwekkend wat er nu in het Capitool gebeurt”, stelde Sjoerd Sjoerdsma (D66). ,,Democratie is kwetsbaar”, aldus Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD.

FvD-leider Thierry Baudet koos ervoor om tijdens de ongeregeldheden de kant van Donald Trump te kiezen, die nu vanwege zijn rol bij de rellen wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand. Baudet retweette een bericht uit 2016 waarin hij mijmert over Trump als leider van de westerse wereld. Ook sprak hij in een tweede bericht zijn waardering uit voor een boodschap waarin Trump zijn aanhang oproept de protesten vreedzaam te houden.

‘Beste president’

Beide berichten verwijderde hij toen er die avond een storm van kritiek losbarstte. Cabaretier Peter Pannekoek confronteerde de Forum-leider gisteravond in het slotstuk van Op1 met zijn omstreden tweets. Hij ontkende dat hij de tweets tijdens de bestorming had geplaatst. ,,Het was daarvoor”, beweerde Baudet stellig.



,,Ik vond het begin van de demonstratie een prachtig signaal van steun voor een van de beste en meest bijzondere presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis. Een ongelooflijk bijzondere man. Dat wilde ik uiten. Toen zag ik dat het verkeerd werd opgepakt door een aantal mensen, en dat die demonstratie helemaal de verkeerde kant opdraaide. Toen heb ik gezegd: law and order.”

‘De weg kwijt’

Maar ook die tweet verwijderde Baudet later die avond, zonder daarbij een toelichting te geven. Uit de gegevens van Politwoops, een website waarop gewiste tweets van politici te vinden zijn, blijkt dat Baudet beide berichten plaatste op het moment dat de bestormers vernielingen in het Capitool aanrichtten, ontdekte Nieuwsuur-journalist Rudy Bouma.



Het kwam Baudet op een lading aan kritische reacties te staan, onder wie van D66-leider Rob Jetten. ,,Terwijl gewelddadige idioten - opgestookt door Trump - het Amerikaanse parlement bestormen, retweet Baudet vanaf z’n zolderkamer zijn droom over diezelfde Trump als ideale leider voor het gehele Westen. De weg kwijt.”



Politicoloog en voormalig FvD-lid Sonny Spek ging nog een stap verder: ,,Baudet die op dit moment dit retweet. Het is gewoon ziekelijk, ophitsend en ondemocratisch. Ik heb er geen andere woorden meer voor. Volledig doorgeslagen. Pijnlijk om te zien hoe hij is afgegleden.”

Opmerkelijke uitspraken

EenVandaag ontdekte dat Baudet aan tafel bij OP1 meerdere opmerkelijke uitspraken deed, voornamelijk over (de ernst van) het coronavirus. Zo zei hij dat mensen nauwelijks last hebben van het coronavirus. Dat klopt niet, zegt hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal tegen het actualiteitenprogramma.

,,Veel mensen die corona krijgen, worden flink ziek. Ze liggen enige dagen tot een week in bed, sommige mensen houden nog langere tijd klachten. Tegen de 10 procent wordt echt goed ziek en daarbij hoort de groep mensen die wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een deel daarvan moet naar de ic en daarvan overlijdt ook een deel”, legt Rosendaal uit.

