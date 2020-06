Baudet noemt minister sluipmoordenaar, Arib grijpt in: 'Neem dat terug’

,,Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector’’, begon Baudet zijn betoog tijdens een debat vanmorgen. Arib greep direct in: ,,U gaat hier toch niet de minister een sluipmoordenaar noemen. Dat kan niet, neem het terug!’’



Baudet weigert dat. ,,Ik vind dat er een sluipmoord wordt ondernomen op onze agrarische sector, en ik hou daar degene die het beleid maakt voor verantwoordelijk’’, herhaalt hij. ,,Ik denk niet alleen dat het ons recht is, maar onze plicht als volksvertegenwoordigers om op het scherpst van de snede beleid te bekritiseren. Om alternatieven voor te stellen en op te komen voor de mensen in Nederland.’’



Arib breekt opnieuw in en benadrukt zijn beschuldiging ‘stuitend’ te vinden. ,,Nou, daarvan neem ik dan kennis’’, reageert de FvD-voorman. ,,Het is echt ongelooflijk’’, zegt de Kamervoorzitter op de achtergrond terwijl Baudet opnieuw verder probeert te gaan met zijn betoog.



Ver komt hij echter niet, omdat ook de Kamer inmiddels woest is over de opmerking. Kamerleden van zowel de oppositie als de coalitie verzetten zich tegen zijn uitlatingen en vragen het debat stil te leggen. Arib herhaalt dat zijn woorden ‘schofferend in het parlement maar ook naar de minister’ zijn.