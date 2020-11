Baudet blij met referendum FvD ‘ondanks dat coupplegers al zijn opgestapt’

Thierry Baudet is blij dat er een ledenraadpleging komt over de toekomst van Forum voor Democratie. Dat laat hij weten in een reactie op Twitter.

,,Blij met de toegezegde ledenraadpleging - hoewel het wat vreemd overkomt nu de coupplegers al zijn opgestapt. Exacte voorwaarden wordt ook nog over onderhandeld (het moet echt snel gebeuren nu, en technisch betrouwbaar zijn). Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen!”, aldus de politicus.

Het bestuur van Forum voor Democratie komt vandaag bijeen om te spreken over de toekomst van de partij. Hun lezing van de stand van zaken is dat Thierry Baudet momenteel geen lid meer is van Forum voor Democratie. En al zeker geen deel meer uitmaakt van het partijbestuur. Volgens bestuurslid Rob Rooken werd Baudet vrijdag uitgeschreven als bestuurslid en daarna geroyeerd als lid. De vraag is alleen of dit stand zal houden als Baudet het aanvecht bij de rechter.

Bindend referendum

Het streven van het bestuur is nu een ‘bindend referendum’ te houden met de vraag: Wilt u dat Baudet partijleider ‘blijft’? Daarna zou een algemene ledenvergadering worden gehouden over het bestuur, aldus een bericht. Of Baudet hiervan op de hoogte was, is onbekend. Evenmin is duidelijk hoe dat referendum gehouden gaat worden. Het houden van zo’n referendum staat niet in de partijstatuten.

Forum is geïmplodeerd. Een groot aantal prominenten onder wie een reeks kandidaat-Kamerleden is de afgelopen week vertrokken na ruzie met Baudet. Zij vinden dat hij onvoldoende afstand neemt van racisme en antisemitisme. Ook bij gemeentelijke en provinciale afdelingen hebben Forum-politici zich afgesplitst.

Baudet is uit het partijbestuur gezet, maar hij wil de leiding van de partij weer in handen krijgen. Hij gaf begin vorige week het lijsttrekkerschap op, maar kwam daar twee dagen later weer van terug.

