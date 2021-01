Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte dat het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari weer opgepakt kon worden. Daarmee zou verdere leerachterstand bij kwetsbare leerlingen voorkomen moeten worden.



Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemt het besluit ‘onvermijdelijk’. ,,Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.’’



Slob noemt het ‘zeer zorgelijk’ dat de achterstanden bij kinderen verder zullen oplopen. ,,Daarom kijk ik samen met het onderwijsveld welke extra maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van onderwijstijd. Dit werken we de komende weken verder uit en het kabinet wil daar meerjarig financieel aan bijdragen.’’



Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie vorige week al dat heropening een prioriteit is, mits dat besmettingscijfers het zouden toelaten. Vandaag is tijdens het overleg tussen de betrokken ministers en deskundigen op het Catshuis besloten dat de situatie nog te nijpend is.