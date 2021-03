Avondklok tot 30 maart, versoepelingen liggen moeilijk in Catshuis

terugkijken Peter Kwint tijdens Mario Kart: ‘Gedoe bij jongeren­ver­e­ni­ging SP is gewoon k**’

5 maart Tijdens een potje Mario Kart is Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) er duidelijk over: het gedoe bij de jongerenbeweging van de SP is gewoon kut. In een ontspannen setting praat presentator Roel Maalderink in ‘Gamen met Politici’ met Kamerleden. Donderdagavond werd op Rainbow Road het spel beslist toen Kwint Maalderink van de baan reed.