Asscher: 'Nieuw kabinet is niet wat gewone Nederlanders nodig hebben'

Spekman nam tijdens het congres geëmotioneerd afscheid, nadat hij vijf jaar voorzitter van de PvdA is geweest. Hij is opgestapt vanwege de dramatische verkiezingsnederlaag in maart. Hij memoreerde dat zijn partij moeilijke keuzes heeft gemaakt, zoals de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd. ,,Heel eerlijk gezegd is dat een keuze die ik niet graag opnieuw zou maken. Maar we hebben ook veel goede dingen gedaan. Ik ben blij dat ik er tijdens onze kabinetsperiode meer op achteruit ben gegaan dan mensen met een kleine portemonnee. Ik zou willen dat dat zo blijft in dit land.’’



Spekman huilde toen hij zijn familie bedankte. Hij sprak zijn nichtje aan, de dochter van zijn onlangs overleden zus. ,,Je bent hier en daar ben ik heel blij mee. Dank je wel.’’ Hij kreeg een staande ovatie van zijn partijgenoten.