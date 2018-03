Asscher kan wat leren van PvdA'ers Lee, Maarten en Nadine

Tegen de landelijke trend in won de PvdA in plaatsen als Stichtse Vecht, Nunspeet, Leidschendam en Mook en Middelaar. Landelijke kopstukken invliegen? ,,Doe dat nou niet!''

De lokale PvdA ín Mook en Middelaar kreeg hulp aangeboden van de gewestelijke afdeling: Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen had wel zin mee de straat op te gaan. Maar de lokale PvdA wilde liever dat ze thuis bleef, bekende lijsttrekker Lee Tonnaer in de Gelderse gemeente gisteren. ,,Ik heb haar hoog hoor'', lichtte hij toe. ,,Maar ik heb gezegd: zeg, doe dat nou niet. Dat ondergraaft mijn lokaal-zijn.''

Voor de zoveelste keer op rij moest de PvdA verlies incasseren, maar in een aantal gemeenten ging het wel goed. In Mook lijkt de persoonlijke populariteit van de kandidaten de sleutel tot succes: Lee Tonnaer en zijn team liggen goed in de gemeente. Ook kandidaten van andere Mookse partijen spraken er woensdag met verwondering en bewondering over.

De inhoudelijke verschillen tussen politieke partijen zijn in Mook subtiel. Personen en presentatie moesten het verschil maken. Campagne voert de lokale afdeling niet alleen rond de verkiezingen, maar het hele jaar door.

Je komt de PvdA niet alleen tegen in de gemeenteraad, fractieleider Lee Tonnaer zet ook wandelroutes uit in de Mookse natuur, waar hij lyrisch over vertelt. Nummer drie op de lijst is een lokaal bekende onderwijs- en verenigingsman, Ton Broekmans. En wethouderskandidaat Karin Peters op twee bleek de populairste kandidaat in de hele gemeente.

Profijt

Ook in Stichtse Vecht wist de PvdA te scoren. Daar groeiden de sociaaldemocraten van twee naar drie zetels. De winst is daar niet los te zien van het afhaken van D66. Doordat die partij niet meedeed na geruzie, vielen zes zetels vrij. Daar wist de PvdA van te profiteren. Tijdens de campagne had PvdA-lijsttrekker Maarten van Dijk er al een goed gevoel over. ,,We kregen enthousiaste reacties op straat. Dat was vier jaar geleden wel anders. Ik verwachtte twee tot drie zetels. Het is echt fantastisch.''

De PvdA de afgelopen jaren flink actief geweest, analyseert de lijsttrekker. ,,We hebben inloopbijeenkomsten georganiseerd over de vernieuwing van een winkelcentrum en de resultaten actief gedeeld met bewoners. In de raad hebben we voor elkaar gekregen dat nieuwbouw op de plek van een politiebureau lager werd dan gepland en we hebben de leefbaarheid in de wijk Antilopenspoor aangekaart. We hebben vier jaar lang op een actieve en constructieve manier politiek bedreven en daar zien we het resultaat van.''

Quote We hebben ons lokaal gepresenteerd en zo bedrijven we hier ook politiek. We hebben hard gewerkt. Nadine Stemerdink - PvdA Leidschendam-Voorburg

Felicitaties

In Leidschendam-Voorburg bleek Nadine Stemerdink een stemmenkanon voor de PvdA. ,,Het is loon naar werken'', zegt ze. De drie zetels die de partij had, heeft ze behouden. De mobiele telefoon van de PvdA-lijsttrekker en wethouder stromen de dag na de verkiezingen vol met felicitaties. ,,Sportverenigingen, organisaties en inwoners met wie ik de afgelopen drie jaar als wethouder heb mogen samenwerken.'' Van de partijtop heeft ze nog niets gehoord, maar aan de aandacht van al die inwoners die haar nu feliciteren hecht ze meer waarde dan aan die van PvdA-kopstukken.