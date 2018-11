Asscher: kabinet-Rutte is over zijn datum

40.000 euro voor 18 dagen: Minister bekijkt riante vergoeding topambte­naar

16 november Minister Kajsa Ollongren gaat bekijken of ze in de toekomst een halt moet toeroepen aan royale vergoedingen als die aan topambtenaar Henk Brons. Die kreeg een buitenlandvergoeding van tienduizenden euro's, terwijl hij gewoon in Nederland woonde.