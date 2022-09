Asiel-staatssecretaris ‘totaal verrast’ door vertrek partijgenoot: ‘Als ik het ergens niet mee eens ben, weet de VVD dat wel’

VVD fronst wenkbrauwen na vertrek Bredaas Kamerlid: ‘In de fractie hoorden we hem niet over asiel’

De Neef liet woensdagavond in een verklaring weten dat hij ‘medemenselijkheid’ had verwacht in de asieldeal. ‘Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek’, schreef hij. Van der Burg stuurde hem na die mededeling een sms’je. ,,Maar ik heb geen reactie gehad.”