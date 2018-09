Appverbod voor alle voertuigen

Visser: Te laat ingezien dat speciale kleding nodig is voor missie in Noorwegen

15:45 Dat militairen hun eigen kleding moeten aanschaffen voor een NAVO-oefening in Noorwegen is een eenmalige noodgreep omdat Defensie te laat heeft ingeschat dat speciale 'koudweerkleding' nodig is. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser (VVD) vandaag in de Kamer.