AOW-leeftijd ook in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd blijft ook in 2024 staan op 67 jaar en drie maanden. Dat heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vanmorgen bekendgemaakt. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024.

De bewindsman komt tot dit besluit op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Hoewel de levensverwachting voor 65-jarigen voor 2024 licht is toegenomen , is het niet genoeg om de AOW-leeftijd te verhogen. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 ook vast gesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting blijft op langere termijn wel stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog. Daarna wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de levensverwachting. Een eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd. De verhoging is volgens het kabinet nodig om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden.

Levensverwachting

Gemiddeld leven 65-jarigen in 2024 nog 20,63 jaar. Dat is een halve maand langer dan het CBS vorig jaar had berekend en gemiddeld driekwart jaar langer dan de mensen die vorig jaar 65 waren.

‘Dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting’, aldus het CBS in een toelichting.