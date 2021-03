Allemaal eens: een hoger minimumloon moet er komen

Celstraf­fen van 4 tot 9 jaar na verscherp­te wet over verkrach­ting

8 maart De aangescherpte wetgeving voor onvrijwillige seks en verkrachting leidt tot celstraffen van vier tot negen jaar. Dat staat in een wetsvoorstel dat justitieminister Ferd Grapperhaus voorbereidt en maandag in consultatie gaat, zodat deskundigen erop kunnen reageren. Ook seksuele intimidatie, op straat of op internet, wordt strafbaar. En daarvoor kan de politierechter straks een straf opleggen van maximaal drie maanden.