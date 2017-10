Alleen symbolisch een minister slachtofferen is te makkelijk

Het kan minister Jeanine Hennis van Defensie niet worden aangerekend dat er in 2006 – voor haar tijd – ondeugdelijke mortieren werden gekocht. Maar het Kamerdebat vandaag draait niet om schuld maar om vertrouwen. Het vertrouwen dat militairen die op missies worden uitgezonden, moeten kunnen hebben dat alles is gedaan om het veilig te laten verlopen.



De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde na de dood van twee militairen in Mali dat de cultuur binnen Defensie niet deugt en dat men niet leert van eerder gemaakte fouten. Wanneer er een opdracht moet worden uitgevoerd, wordt die uitgevoerd – ongeacht de middelen. Voor kritiek staat men niet open. Wanneer destijds was geluisterd naar een munitietechnicus die adviseerde de voorraad mortieren wegens gebreken 'te blokkeren', had het noodlottige ongeval in Mali vorig jaar met de te vroeg ontplofte mortier niet plaatsgevonden. Maar in de voorbereiding op een uitzending naar Afghanistan moest er met spoed munitie worden aangekocht. Mogelijk hebben die haast en de politieke druk om de missie uit te voeren ervoor gezorgd dat militairen met gevaarlijk materieel op pad werden gestuurd. Met twee doden als gevolg.



Hennis kan worden verweten dat ze na publicatie van het OVV-rapport onhandig reageerde waardoor ze meer oog leek te hebben voor de machtsvraag dan voor de nabestaanden. Maar zij is niet de enige die blaam treft. De Tweede Kamer stemde altijd maar weer in met nieuwe missies van de door jarenlange bezuinigingen uitgeklede krijgsmacht. Militairen hebben inmiddels geen vertrouwen meer in het eigen apparaat. Daarom is het goed als omwille van herstel van dat vertrouwen Hennis de politieke verantwoordelijkheid neemt en opstapt. Maar alleen symbolisch een demissionair minister slachtofferen is te makkelijk. De hele politiek moet ervan doordrongen zijn dat er soms dingen worden gevraagd van het leger die op dat moment niet kunnen.