Alle stukken op tafel, goed idee? ‘Onderhandelen in openbaarheid gaat niet’

Voormalig Wagenings D66-wethouder Dennis Gudden is juist wél een groot voorstander van openbaarheid. In Wageningen voerde hij in 2018 de onderhandelingen, die voor inwoners live te volgen waren. Dat is in de gemeente sinds 2010 het geval. ,,In het Nederlandse politieke systeem moet je concessies doen. Het mooie van openbaar onderhandelen vind ik dat je inzichtelijk maakt: waar doe je water bij de wijn en waarom?”



Zelfcensuur en off the record een-tweetjes zijn volgens Gudden in de praktijk helemaal geen probleem. ,,Wij hebben geen schaduwonderhandelingen gevoerd. We hebben afgesproken: we doen alles openbaar, tot het gaat over personen - wie op welke post en waarom.”



Volgens Gudden is openbaarheid ook niet nadelig voor de onderhandelingspositie van de partijen. ,,Als je transparant moet zijn, breng je in aanloop naar de verkiezingen duidelijk focus aan. Dan zeg je: dit is voor ons het belangrijkst. Dit proces zorgt ervoor dat je niet zomaar van alles kan beloven aan de voorkant, wat in Den Haag veel gebeurt. Bovendien: alle partijen zitten in hetzelfde schuitje.”



Alleen achteraf alle stukken openbaren, zoals Van Baalen en Eijckelhof opperen, vindt Gudden een ‘ouderwetse opvatting'. ,,Nu worden in de Tweede Kamer al die notities openbaar, maar ik verwacht dat het onduidelijk blijft hoe het precies gelopen is. Dat is precies wat je niet wil. Dat voorkom je door alles openbaar te doen.”