Alle onvrijwillige seks moet strafbaar worden als verkrachting

Vrijwillig

In de wet staat straks dat er een ‘schuldvariant’ is, waarbij het gaat om wat iemand op grond van ‘de feiten en omstandigheden behoorde te weten over dat de ander de seks niet wilde’. ,,Als iemand daar niet naar handelde of onvoldoende rekening hield met de positie van de ander, riskeert diegene in deze schuldvariant van verkrachting straf. Iemand kan dan verweten worden dat hij of zij ernstig nalatig of onvoorzichtig is geweest en niet alert was op zogenoemde contra-indicaties of de ander echt wel in was voor seks.”