Alle lanceerstandaards vuurpijlen afgekeurd, verkoop aan consumenten in gevaar

Zo stemden de 37 fusiege­meen­ten voor de verkiezin­gen

8:46 Bijna 725.000 Nederlanders in 37 gemeenten mochten woensdag naar de stembus voor gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Daarbij werd massaal op lokale partijen gestemd. We zetten de voorlopige resultaten op een rij. De definitieve resultaten worden later deze week verwacht.