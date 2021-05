Alle Kamerleden krijgen spreuk op een tegeltje: ‘Politiek kan wel wat wijsheid gebruiken’

Met gratis test uit eten of naar bios: ‘Versneld onze vrijheden terug’

7 mei Nederlanders met een negatieve coronatest op zak kunnen vanaf eind deze maand of begin juni naar een restaurant of bioscoop. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat zeer waarschijnlijk akkoord met deze toegangstesten, als ze voorlopig maar gratis blijven.