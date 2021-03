Alle ballen op Rutte, feestjes in het park, biertjes op het terras en een mat debat

Lijsttrek­kers live: stel je vraag aan Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA)

26 februari Komende week komen Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) langs in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. De lijsttrekkers van D66, VVD en CDA gaan live in gesprek met lezers van deze krant. Stel nu je vraag.