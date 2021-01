Alle ballen op premier Rutte in Toeslagendebat: ‘De kleine goden moeten weg, de grote baas blijft’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff viel de premier bij. Net als het kabinet bood hij zijn excuses aan, ook erkende hij dat de VVD medeverantwoordelijk is voor de doorgeslagen jacht op potentiële sjoemelaars: ,,Ik denk dat er in mijn eigen partij te veel focus op fraudebestrijding was. Niet alles wat eruit ziet als fraude is het ook. Daar leg ik graag rekenschap over af.”

Hij sprak verder van een ‘clustercatastrofe’ waarbij ook het parlement zelf niet buiten schot kan blijven, Dijkhoff suggereerde de rol van de Tweede Kamer door ‘externen’ te laten bekijken, dat zou een onderzoekscommissie zonder parlementariërs kunnen zijn: ,,Zet de verwarming maar niet te hard vandaag, anders druipt de boter nog van ons hoofd.”

PVV-leider Geert Wilders onderbrak de VVD’er al snel met het verwijt dat Rutte wel aanblijft terwijl hij jarenlang medeverantwoordelijkheid droeg: ,,Teeven, Zijlstra, Weekers, Wiebes: iedereen bij de partij waarmee iets is, treedt af. Alle kleine goden moeten vertrekken, maar de grote baas blijft. Dat is partijbelang boven landsbelang, heel erg slecht.” Dijkhoff reageerde: ,,Of Rutte door kan als premier, daar gaat de kiezer over.”