Agent en FvD’er weg bij politie na omstreden opmerkingen: ‘Hij heeft imago van politie beschadigd’

Een politieman en lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo is vertrokken bij de politie vanwege uitspraken die hij heeft gedaan op internet. Deze uitspraken druisten in tegen de beroepscode van de politie, aldus districtschef Karlijn Baalman. De arbeidsovereenkomst is volgens haar in onderling overleg met de betrokken politieman beëindigd.

Hoewel de politie geen persoonlijke gegevens bekendmaakt, is duidelijk dat het gaat om Brian Geertshuis, de 47-jarige lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo (O.). Hij is geen voorstander van het coronabeleid en noemde kabinetsleden ‘smeerlappen die met de kop op het hakblok zouden moeten liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk’.

De politie maakte in februari bekend dat er een onderzoek was gestart naar deze uitlatingen van Geertshuis op een internetforum en naar ‘hoe ze zich verhouden tot wetgeving en de beroepscode van de politie’. Vandaag kwam de politie met de uitkomsten van het onderzoek.

Fel tegenstander

Hengeloër Geertshuis is oud-militair en werkt sinds enige tijd in Noord-Oost Twente bij de politie. Hij is fel tegenstander van alle coronamaatregelen. Hij ging op 15 augustus vorig jaar online over de schreef. Onder de schuilnaam ‘Brian951’ schreef hij op een internetforum over het kabinet en leden van het OMT: „Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.”

Na een publicatie in Tubantia over deze uitlatingen kwam er een intern onderzoek. „Hieruit is gebleken dat de uitspraken inderdaad door deze politiemedewerker zijn gedaan. Die druisen in tegen onze beroepscode. In onderling overleg met de medewerker is daarom besloten de arbeidsovereenkomst wederzijds te beëindigen’, zegt districtschef van de politie Karlijn Baalman.

Al vaker aangesproken op uitspraken

Ze geeft te kennen dat Geertshuis ook intern al was opgevallen vanwege zijn uitgesproken standpunten. Daarover zijn gesprekken met hem geweest en zijn team, bevestigt de districtchef. Dat heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat.

„We hebben het afgelopen jaar meerdere gesprekken gehad om hem te helpen hoe hij met collega’s de dialoog aan zou kunnen gaan. Dit kwam voort uit een aantal eerdere uitingen die hij intern en extern had gedaan. Tegelijk waren die gesprekken ook belangrijk om duidelijk te maken waar onze grens ligt met betrekking tot de normen en waarden van de politie. En wat de consequenties zijn als iemand daar geen rekening mee houdt.”

Code geldt ook buiten de dienst

De consequenties gelden ook voor uitspraken die gedaan worden buiten dienst. „De beroepscode schrijft onder meer voor dat medewerkers met hun gedrag – tijdens de dienst, maar óók daarbuiten - het imago van de politie niet mogen schaden. De uitspraken op het internetforum vinden we niet passen. Het schaadt de beroepscode. Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten we sterk aan.”

Baalman stelt dat ‘iedereen bij de politie vrij is om persoonlijke standpunten te hebben en deze uit te dragen’. De politie moet immers een afspiegeling zijn van de samenleving, zegt ze. Maar de uitingen moeten wel op een respectvolle manier worden gedaan.