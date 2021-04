Afwezige Omtzigt gijzelt formatieproces: zonder hem kan CDA geen stappen zetten

Het is één uur ’s nachts als de bijna-complete CDA-fractie samenkomt in een ruime vergaderzaal in het Tweede Kamergebouw. In de zoveelste schorsing van het verhitte debat over de ‘pre-formatiekwestie’ op 2 april zien tientallen journalisten door de lamellen van de zaal hoe fractieleider Wopke Hoekstra het woord neemt, hoe papieren worden rondgedeeld en hoe er minutenlang gediscussieerd wordt over de cruciale vraag van deze nacht: vertrouwen ze premier Mark Rutte nog na diens geheugenverlies over ‘Omtzigt-gate’? De premier had gesproken over een ministerspost voor het Kamerlid, maar zei eerder juist dat dit absoluut niet ter sprake was gekomen.