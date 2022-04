Affaire-Van Drimmelen ettert door: ‘Als honderden leden zó boos zijn, doe je iets verkeerd’

‘Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen’, herhaalde D66-leider Sigrid Kaag vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne nog een beroemd citaat van powervrouw Madeleine Albright.



Vanmiddag kreeg Kaag die quote als een boemerang terug tijdens een speciaal ingelaste persconferentie over de affaire-Van Drimmelen. Heeft Kaag het slachtoffer van stalking door de (inmiddels voormalige) partijcoryfee wel voldoende geholpen? Nee, moest Kaag erkennen in een uiterst kritische perssessie op het partijbureau in Den Haag. ,,Het spijt mij ten diepste. Ik heb niet doorgepakt, dat neem ik mezelf kwalijk. We boden niet de veiligheid die je moet bieden.”