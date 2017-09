Affaire Nationale Politie heeft vele vaders

In het jongste verslag, dit keer over de affaire met de Centrale Ondernemingsraad (cor) van de Nationale Politie, worden verantwoordelijke bestuurders opnieuw betrapt op een klassieke fout: als een plan eenmaal is bedacht schieten zij ernstig tekort bij de uitvoering ervan. Veel te strakke deadlines zorgen voor ernstig tijdsgebrek. Weeffouten in het plan worden daardoor niet of slecht gerepareerd. Bovendien rammelt het toezicht.



Ook in het geval van de Nationale Politie is er sprake van een plan dat te snel en zonder adequaat toezicht werd uitgevoerd. Dat leidde er toe dat korpsleiding en ministerie aanvankelijk geen weet hadden van de verkwisting bij de Centrale Ondernemingsraad. En als die wordt ontdekt, geldt de ‘stempelcultuur’. Plannen en besluiten worden afgestempeld om heel de operatie niet te belemmeren. Die is immers al moeilijk genoeg. In zo’n cultuur wordt van ernstig wangedrag een futiliteit gemaakt.



Niet alleen de politiechefs zijn verantwoordelijk voor de totale ontsporing bij de cor waar snoepreisjes en bijvoorbeeld dure maatpakken tot het ‘standaardpakket’ behoorden. Ook de bestuurders en politici hebben schuld. Zij creëerden de voorwaarden waardoor het wel moest mislopen. Dat geldt tevens voor het parlement waarvan leden nu moord en brand roepen. De volksvertegenwoordiging was net zo blind en doof voor de tijdsdruk en alle consequenties. De aandacht voor financieel beheer en toezicht schoot ernstig tekort.



Daarmee heeft deze affaire, die het toch al droeve imago van de Nationale Politie nog verder beschadigde, vele vaders. Of die zich geroepen voelen tot zelfkritiek en het trekken van lessen is nu de grote vraag. De geschiedenis doet het ergste vrezen. Onderzoeksrapporten hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Net als de lessen, als ze al worden getrokken.