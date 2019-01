Advocaten: Stop nu met uitzetting kinderen

De oproep tot een uitzetstop volgt op het pleidooi van het CDA om het kinderpardon te versoepelen. Daarmee is nu een Kamermeerderheid voor een ruimhartiger beleid. Tot er nieuwe spelregels zijn afgesproken, moet geen kind worden uitgezet, zegt Martine Goeman van Defence for Children.

De kinderrechtenorganisatie krijgt bijval van asieladvocaten. ,,Kinderen die nu in afwachting zijn van uitzetting, moeten een eerlijke kans krijgen'', zegt Patricia Scholtes, voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht.

Ook GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik liet gisteren weten voor een uitzetstop te zijn. ,,Kinderen moeten in afwachting van nieuw beleid niet worden uitgezet.” Dat geldt eveneens voor de ChristenUnie. ,,We moeten sneller duidelijkheid geven en kinderen niet nog een half jaar in onzekerheid laten”, aldus Joël Voordewind.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg steunt die oproep niet. Zij wil eerst een onderzoek naar de asielprocedure afwachten dat naar verwachting deze zomer klaar is.

Meewerken

Van Toorenburg zei afgelopen zaterdag het zogeheten meewerkcriterium te willen aanpassen, dat eist dat asielzoekers meewerken aan hun uitzetting. Dat criterium wordt streng gehanteerd: één gemiste koffieafspraak kan al leiden tot uitsluiting van het pardon.

Volgens asieladvocaten blijft een kinderpardon 'in negen van de tien gevallen' steken op het meewerkcriterium. ,,Een versoepeling daarvan betekent voor honderden asielkinderen een nieuwe situatie'', zegt Goeman. Voor de Armeense kinderen Shushan (8), Vrej (5) en Jemma (3) dringt de tijd. Ze zijn deze ochtend in afwachting van hun uitzetting. ,,Het gaat om drie kinderen die in Nederland zijn geboren'', zegt hun advocaat Mary Grigorjan. ,,Ook hun zaak hangt op het meewerkcriterium. Ze zijn radeloos.''

De situatie rond de 8-jarige Shushan is extra schrijnend omdat zij op het terrein van het asielzoekerscentrum is aangereden. ,,Ze kampt met psychische klachten, waarvoor ze hier in behandeling is.''