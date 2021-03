Adviescommissie: Betrek Nederlander bij democratie en klimaat via burgerforum

Video Chaos bij poststem­men: veel stemmen tellen niet mee

16 maart Bij het poststemmen gaat veel mis. In het Brabantse Bernheze is 8,5 procent van de stemmen al ongeldig verklaard. Ook blijkt dat tellers zich geen raad weten met de instructies vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat inmiddels laat weten in overleg te zijn met de Kiesraad over het probleem.