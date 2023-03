AD gaat factchecken: klopt wat wordt beweerd in verkiezingscampagnes Provinciale Staten?

Toen Paul Rosenmöller, lijsttrekker voor Groen Links in de Eerste Kamer, vorige week in een verkiezingsdebat op tv zei ‘er maar één politicus is veroordeeld voor discriminatie, en die is van de PVV', duurde het niet lang voordat de PVV-leider in kwestie reageerde. ,,Rosenmöller is een smerige leugenaar. Ik ben daarvoor vrijgesproken", twitterde hij.

Verkondigde de GroenLinks-voorman een leugen? Geert Wilders werd vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak in 2016 door de rechtbank inderdaad veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Máár hij werd in hoger beroep in 2019 vrijgesproken van dat laatste, een uitspraak die inmiddels onherroepelijk is . En dat vertelde Rosenmöller er niet bij.

Het is echter wel een gevalletje pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Want namens de PVV deed Marjolein Faber (lijsttrekker van de Eerste Kamerfractie en lijstrekker voor de Provinciale Staten in Gelderland) mee aan het televisiedebat van omroep WNL. Faber kwam in 2019 in opspraak door haar eigen nepnieuws. Na een steekpartij op een terras in Groningen tweette ze toen over de dader: ‘Wat u van de media niet mag weten: de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk’. Getuigen melden echter aan die zelfde media dat het om een autochtone Groninger ging, dat werd later door het Openbaar Ministerie bevestigd. Faber bleef lang volhouden dat ‘mijn tweet klopt’ en gaf pas twee weken later toe dat haar bericht ‘onhandig’ was.

Het zijn uitspraken in debatten (zoals van Rosenmöller), berichten van politici op social media en de inhoud van de verkiezingsprogramma's van de provinciale partijen waarop de journalisten van het Algemeen Dagblad, de aangesloten regionale kranten en Pointer (KRN-NCRV) zich vanaf maandag tot aan de verkiezingsdag richten. Kloppen de claims van de partijen wel met de feiten? Hebben de provinciale staten überhaupt wel iets te zeggen over dat onderwerp? De factcheckers zullen zich vooral richten op de belangrijkste thema’s van de verkiezingscampagne: wonen, energie, het asielvraagstuk, vervoer en de stikstofproblematiek.

Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD: ,,De Provinciale Statenverkiezingen zijn nu misschien wel belangrijker dan ooit. Toch weten kiezers maar weinig van de bestuurslaag die bepalend is voor stikstof- en woonbouwplannen. Het maakt dat er makkelijk van alles kan worden beweerd. Dat willen we met vereende krachten weerleggen.”

De journalisten van Pointer deden ervaring op rond de Tweede Kamer (2021)- en gemeenteraadsverkiezingen (2022). ,,We willen de kiezer wijzen op mis- en desinformatie die verspreid wordt en die mogelijk het stemgedrag van de kiezer kan beïnvloeden", zegt René Sommer, hoofdredacteur KRO-NCRV. ,,Voor mensen die twijfelen aan een bericht of een bewering waarvan zij niet weten of het klopt of zelf niet in staat zijn om de echtheid ervan te verifiëren, dan kan zo’n factcheck het verschil maken voor een kiezer.”

De journalisten worden ondersteund door de Nieuwscheckers van het gelijknamige project van de Universiteit Leiden. Dat team houdt zich al enkele jaren dagelijks bezig met het checken van twijfelachtige beweringen op sociale en andere media en de patronen daarachter. Alexander Pleijter, coördinator van het team, zei daar eerder over in deze krant dat factchecken ‘een principiële kwestie is’. ,,Als je niet-kloppende informatie op zijn beloop laat, wordt het van kwaad tot erger. Je moet toch een soort tegenkracht hebben die laat zien: tot hier en niet verder. Wij factchecken voor de twijfelaars. Die vragen zich af of iets klopt, gaan googelen en vinden dan hopelijk goede factchecks.”

Dat het controleren van berichten op social media nodig is, werd recent nog aangetoond door BNR. De omroep bood, bij wijze van test, zeven politieke advertenties met desinformatie (‘de stembussen zijn gesloten') en opruiende teksten (‘Naar Kaags huis met fakkels, de fik erin!) aan op de app TikTok en vroeg die te plaatsen op 15 maart, verkiezingsdag. Ondanks het verbod op politieke reclame op de app werden zes van de zeven advertenties goedgekeurd. TikTok erkende dat het fout zat en beloofde beterschap. BNR trok de advertenties voor plaatsing terug.

